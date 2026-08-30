Çiftin memleketinde son veda: Sivas'ta defnedildiler

Kaza ve müdahale:

İzmir'in Bayındır ilçesinde Cuma akşamı meydana gelen kazada, yem tankerinin çarptığı otomobilde bulunan Nuriye Aygün (60) ile eşi Rıfat Aygün (68) ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sırasında Nuriye Aygün yaşamını yitirdi; Rıfat Aygün ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri ve nakil:

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Sivas'ın Zara ilçesine getirildi. Aile yakınları ve ilçeden gelenlerin katıldığı tören için Zara Cemevi'nde cenaze namazı kılındı.

Defin ve tören:

Cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Karşıyaka mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Tören, yakınlarının ve bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti ve aile çevresinde derin üzüntüye yol açtı.

İZMİR'DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇİFT, MEMLEKETLER SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ.