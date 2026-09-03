Çermik'te huzur nöbeti: zabıta haftası belediyede karşılandı

Çermik'te zabıta haftası kutlaması

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye tarafından Zabıta Haftası dolayısıyla bir kutlama gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede görev yapan zabıta memurlarını makamına davet ederek haftalarını kutladı.

kutlama ziyareti ve başkanın mesajı:

Ziyarette Başkan Karamehmetoğlu, görevli zabıta personeline teşekkür ederek onların çalışmalarına dikkat çekti. Başkanın sözleri şöyle oldu: Şehrimizin huzuru, düzeni ve güvenliği için gece gündüz özveriyle görev yapan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftasını kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz.

zabıta görevine vurgu:

Belediye yetkilileri, zabıtaların kent içi düzenin sağlanması, halkın güvenliği ve kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesindeki rolüne vurgu yaptı. Yapılan görüşmede, personelin motivasyonunun artırılmasının ve sahada sürdürülen çalışmaların öneminin altı çizildi.

Başkan Karamehmetoğlu'nun makam ziyareti, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarının takdir edildiğini göstermesi açısından anlamlı bulundu ve personel günün anısına kutlandı.

ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU, ''ŞEHRİMİZİN HUZURU, DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÖZVERİYLE GÖREV YAPAN TÜM ZABITA PERSONELİMİZİN ZABITA HAFTASINI KUTLUYOR, EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'' DEDİ.