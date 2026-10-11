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Cide'de palamut bolluğu tezgah fiyatlarını düşürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde palamut bereketi tezgah fiyatlarını aşağı çekti; kiloluk palamutlar 40-60 TL arasında satılıyor ve limanda uzun kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Cide'de palamut bolluğu tezgah fiyatlarını düşürdü

Cide'de palamut hareketi:

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Cide ilçesinde bu sezon palamut bolluğu yaşanıyor. Denize açılan balıkçılar kasa kasa palamut getirirken, tezgahlarda görülen yoğun arz fiyatlara yansıdı. Sezonun başında kiloluk palamutların tanesi 200 TL'ye kadar satışa sunulmuşken, şu anda tezgahlarda kilogram başına 40 ila 60 TL aralığında fiyatlar görülüyor.

Balık bolluğu, tüketicinin cebine olumlu yansırken satış noktalarında yoğunluğa yol açtı. Cide Limanı'ndaki satış yerlerinde uzun kuyruklar oluşuyor; neredeyse her teknenin palamutla döndüğü belirtiliyor.

balıkçılar ne diyor:

Cide'de balıkçılık yapan Nuri Ak, bu yılki avın bereketli geçtiğini belirtiyor. Ak, Allah’ın izniyle avın bol olduğunu, bunun da fiyatları aşağı çektiğini ifade etti. Fiyatların düşük olmasının tüketici açısından sevindirici olduğunu söyleyen Ak, aynı zamanda balıkçıların kazanımlarının sınırlı kaldığını vurguladı: "Sürümden kazanıyoruz. Masraflarımızı çıkarmaya çalışıyoruz, yoksa çok iyi para kazanan bir durumumuz yok."

Ak, balıkçılığın ekip işi olduğunu ve gelirin dalgalı olduğunu hatırlatarak akşamdan sabaha kadar süren deniz mesailerinin zorluğuna dikkat çekti. Bolluk dönemlerinde avın artmasıyla fiyatların düştüğünü, fakat yine de herkesin uygun fiyatla balık alabilmesinin sevindirici olduğunu ekledi.

tüketici ve yerel ekonomi etkisi:

Tezgahlardaki düşen fiyatlar, Cide'de ve çevre ilçelerde tüketicinin daha fazla taze balık tüketmesine olanak sağlıyor. Ucuzlayan palamut, özellikle ailelerin sofrasına daha sık girmesine yol açarken, balıkçıların kısa vadede gelirlerinde baskı oluşuyor. Yerel halk, hem bolluğun hem de uygun fiyatların tadını çıkarıyor; satış noktalarındaki yoğunluk bunun somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

Genel tabloya bakıldığında, bu sezon Cide'de palamut avının bol olması hem tüketici memnuniyetini artırıyor hem de balıkçılık sektöründe gelir dalgalanmalarını gündeme getiriyor. Balıkçılar masrafları karşılamaya çalışırken, tüketiciler taze palamuta daha kolay ulaşabiliyor.

KASTAMONU’NUN KARADENİZ’E SAHİBİ BULUNAN CİDE İLÇESİNDE PALAMUT BEREKETİ YAŞANIYOR. PALAMUT...

KASTAMONU’NUN KARADENİZ’E SAHİBİ BULUNAN CİDE İLÇESİNDE PALAMUT BEREKETİ YAŞANIYOR. PALAMUT BOLLUĞU NEDENİYLE KİLOLUK BALIKLAR TANESİ 40 İLA 60 TL’DEN SATILIYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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