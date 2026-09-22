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Cimnastik federasyonuna ait modern tesis Ankara'da hizmete girdi

Ankara'daki yeni cimnastik salonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na ait bir binayı kazandırdı; tesis müsabakalara ve sporcu gelişimine hizmet edecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cimnastik federasyonuna ait modern tesis Ankara'da hizmete girdi

Ankara'da yeni cimnastik merkezi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve yetkililerin katılımıyla Ankara'da Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Cimnastik Salonu ve federasyon binası açıldı. Törenin ardından konuşan Bakan Bak, Türk sporuna yönelik tesisleşme hamlesinin sürdüğünü vurguladı ve bu yatırımın federasyonun çalışma şartlarını doğrudan iyileştireceğini belirtti.

Tesisin boyutu ve teknik donanımı:

Proje, çevreye duyarlı bir yaklaşımla inşa edildi. Tesisin bulunduğu alan 46 bin metrekare olarak planlandı; kapalı salon ise 8 bin 537 metrekare büyüklüğünde. İçerisinde bin 250 seyirci kapasiteli tribün ile birlikte yemekhanesi, sporcu sağlık odası, fitness alanı, bilişim eğitim alanları ve 150 kişilik toplantı salonu yer alıyor. Projede güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması öngörülerek çevresel sürdürülebilirliğe önem verildi.

Bakan Bak, tesisin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyleyerek federasyonun Ankara'da yıllardır süren salon eksikliğini gidermek için hızlı karar alındığını aktardı. Ayrıca tesisin teknik altyapısının federasyon faaliyetlerini ve antrenman takibini kolaylaştıracağını, TCF'nin artık sağda solda kirada olmadığını ve kendi binasında çalışmalarını sürdürebileceğini ifade etti.

Sporcu başarıları ve yatırımın hedefleri:

Bakan Bak konuşmasında, yapılan yatırımların karşılığının uluslararası arenada alındığını belirterek cimnastik branşındaki tarihi başarılara dikkat çekti. Sıralamada yer alan isimler arasında İbrahim Çolak, Adem Asil, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Volkan Doğan, Mehmet Efe, Ayşe Begüm Onbaşı, Nilgün Atan, Selim Özerviş ve İlayda Harmanat gibi milli sporcular yer aldı. Bakan, bu yatırımlar sayesinde gençlerin kürsülere çıkma fırsatlarının arttığını ve madalyaların devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca Başkent genelindeki diğer projelere de değinen Bakan Bak, Anıttepe'deki olimpik havuzun açılışının yakında yapılacağını ve Ankara Stadyumu projesinin 17 salonla birlikte şehrin merkezine büyük bir eser kazandıracağını söyledi. Bakan, tesisleşme hamlesinin artarak süreceğini ve her ilçeye yeni eserler kazandırılacağını belirtti.

Federasyon başkanının değerlendirmesi:

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de törende yaptığı konuşmada salonun Başkent'e yakıştığını ve tesisin sadece fiziksel imkanlarıyla değil taşıdığı vizyonla da Türkiye'nin önemli cimnastik merkezlerinden biri olacağına inandıklarını söyledi. Çelen, salonun Türk bayrağını dünyada dalgalandıracak yeni başarıların merkezi olacağına dair beklentisini dile getirdi ve destek verenlere teşekkür etti.

Açılışa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporcular ve davetliler katıldı. Tören boyunca tesisin sporcu gelişimi, organizasyon kapasitesi ve federasyonun yapısal konforunu artıracağı öne çıkarıldı.

Yeni salon aynı zamanda Sancaktepe'de daha önce tahsis edilen tesisteki antrenman salonu eksiğinin giderilmesi ve federasyonun farklı projelerle desteklenmesi gibi adımlarla birlikte Türk cimnastiğinin hizmetine sunulacak. Bakan Bak, diğer federasyonların da yeni binalarının ve tesislerinin kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti ve hedeflerinin başarı, organizasyon ve madalya odaklı olduğunu tekrarladı.

Bu açılış, federasyonun uzun vadeli planlarına altyapı desteği sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor; tesisin yerel ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması ve sporcu yetiştirme kapasitesini artırması bekleniyor.

AÇILIŞA BAKAN BAK&#039;IN YANI SIRA SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN, TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU...

AÇILIŞA BAKAN BAK'IN YANI SIRA SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN, TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ, TCF BAŞKANI SUAT ÇELEN, ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇELİK, SPORCULAR VE DAVETLİLER KATILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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