Hızlı müdahale Seben'de HES ve ormanlık alanın zarar görmesini önledi

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyü Tepecik Mahallesi mevkiinde boş bir arazide başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayılma riski taşıdı. Olay, ormanlık alanlar ve hidroelektrik santrallerine yakın bir bölgede meydana geldi.

Müdahale ve çalışmanın seyri:

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve orman ekipleri ile köylülerin yoğun desteği, kısa sürede organize edilen müdahalenin temelini oluşturdu. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler ormanlık alana ve HES'lere ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangında 8 dönüm boş arazi zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için bölgedeki ekiplerle birlikte inceleme başlattı.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, ORMANLIK ALANA VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YAKLAŞIK 8 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ.