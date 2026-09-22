Yavuz Sultan Selim anısına Muratlı'da tören, sergi ve mehter gösterisi

Yavuz Sultan Selim için Muratlı'da anma töreni yapıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim için düzenlenen anma töreni, padişahın aramızdan ayrılışının 506. vefat yılı nedeniyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve katılımcılara tarihî bir an yaşattı.

Programın detayları:

Tören kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Yavuz Sultan Selim belgeseli izletildi, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programın konuşma bölümünde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük padişahın Osmanlı tahtında halifelik unvanıyla simgeleşen ilk hükümdar olmasının tarihsel önemine dikkat çekti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç ise padişahın yaşam öyküsüne dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Görsel ve kültürel etkinlikler:

Konuşmaların ardından sahnede Mehteran Takımı yer aldı ve izleyicilere görkemli bir gösteri sundu. Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Yavuz Sultan Selim'i konu alan fotoğraf ve kitaplardan oluşan sergi de tören çerçevesinde açıldı; sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

Etkinlikte konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Yavuz Sultan Selim'i rahmetle andıklarını belirterek Osmanlı hâkimiyeti dönemine atıf yaptı ve Türkiye'nin bölgedeki barışı sağlama çabalarına değindi. Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, MHP İl Başkanı Furkan Biçer ile Muratlı ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tören, hem tarihî bir figürün anısını tazeleme hem de yerel kültür-sanat etkinlikleriyle zenginleştirilen bir program olarak tamamlandı.

Yavuz Sultan Selim Han, vefatının yıldönümünde törenle anıldı