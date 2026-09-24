Çocuğunuz besin sonrası tepki gösteriyorsa bunlara dikkat edin

Çocuklarda gıda alerjilerinde dikkat edilmesi gerekenler

Acıbadem Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Yılmaz Gondal, ebeveynleri bir gıdanın tüketimini takiben gelişen belirtileri yakından izlemeleri konusunda uyarıyor. Gıda alerjileri bağışıklık sisteminin belirli besin proteinlerini tehdit olarak algılaması sonucu ortaya çıkıyor ve bulguları çok çeşitli olabiliyor. Dr. Gondal, erken tanı ve doğru davranışın çocuk sağlığı açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

İlk belirtiler genellikle ciltte:

Gıda alerjisinin en sık ilk işareti cilt bulgularıdır. Dr. Gondal, özellikle ürtikerin sık görüldüğünü belirtiyor: alerjenin alınmasından birkaç dakika ile 2 saat içinde ani olarak ortaya çıkan kabarık, kızarık ve yoğun kaşıntılı plaklar ürtiker tanısını akla getirebilir. Ayrıca çocuklarda atopik dermatit (egzama) şeklinde kronik kuruluk, hassasiyet ve kaşıntılı döküntüler; göz kapakları, dudaklar, dil veya boğazda belirgin şişlik gibi bulgular da gıda alerjisiyle ilişkili olabilir.

Sindirim ve solunum belirtileri:

Gıda alerjisi yalnızca cildi etkilemez; bağışıklık sistemi yanıtına bağlı olarak sindirim ve solunum yollarında da belirtiler görülebilir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda karın ağrısı, gaz sancısı, bulantı ve ishale kadar değişen sindirim yakınmaları sıkça bildirilir. Solunum bulguları hafif burun tıkanıklığı ve hapşırmadan başlayıp nefes darlığı ve hava yolu tıkanıklığına kadar ilerleyebilir; özellikle astımı bulunan çocuklar daha dikkatli izlenmelidir.

Anafilaksi ve hızlı müdahale:

Gıda alerjisinin en ağır tablosu anafilaksidir ve aynı anda cilt, solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerini etkileyebilir. Çocuğun aniden nefes almakta güçlük çekmesi, dudak veya boğaz şişliği, baş dönmesi veya baygınlık gelişmesi gibi durumlarda anafilaksi akla gelmelidir. Dr. Gondal, anafilaksi şüphesinde zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerektiğini; bilinen ağır alerjisi olan çocuklarda hekimin reçete ettiği otomatik adrenalin enjektörünün her zaman ulaşılabilir tutulmasının ve müdahale sonrası en yakın acil servise başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Tetikleyici zaman aralığı ve izleme:

Gıda alerjisi reaksiyonlarının çoğu tetikleyici besinin alınmasından birkaç dakika sonra başlar ve genellikle ilk 2 saat içinde belirginleşir. Bazı sindirim kaynaklı reaksiyonlarda belirtiler birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle ebeveynlerin hangi gıdanın ne zaman verildiğini ve takip eden belirtileri kaydetmeleri tanıya yardımcı olur.

Şüpheli gıdaların takibi ve beslenme planı:

Tekrarlayan reaksiyonlar varsa Dr. Gondal, beslenme günlüğü tutulmasını ve Çocuk Hastalıkları Uzmanına başvurulmasını öneriyor; gerekli görülürse Çocuk Alerji Uzmanı değerlendirmesine yönlendirme yapılmalıdır. Ailelerin hekim önerisi olmadan katı eliminasyon diyetleri uygulamaması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Çocukluk çağında sık sorumlu besinler arasında süt, yumurta, buğday, kuru yemişler, soya, balık, deniz ürünleri ve susam bulunuyor. Alerjen bir besin diyetten çıkarılırken çocuğun büyüme ve gelişimi için gerekli enerji ve besin öğelerinin korunması şarttır; örneğin inek sütü kısıtlandığında kalsiyum, D vitamini ve protein; yumurta çıkarıldığında protein, B12, folat ve demir; balık kısıtlandığında omega-3, iyot ve selenyum eksikliği riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 2 yaş altı çocuklarda bitkisel sütlerin anne sütü veya formül mamanın yerini tutmayacağı unutulmamalıdır; beslenme planı hekim ve gerektiğinde beslenme uzmanı eşliğinde düzenlenmelidir.

Çapraz bulaşma ve etiket okuma:

Bir alerjenin tüketilmemesi tek başına yeterli değildir; hazırlama araçları ve servis sırasında oluşabilecek çapraz bulaşma riski de önlenmelidir. Tencere, bıçak veya kesme tahtaları gibi aletlerin iyi temizlenmesi; paketli ürünlerin etiketlerinin dikkatle okunması önem taşır. Etiketlerde süt tozu, peynir altı suyu, kazein, albümin, soya lesitini gibi ifadeler alerjen uyarısı olabilir.

Dr. Öznur Yılmaz Gondal, gıda alerjisinde amacın sadece alerjeni çıkarmak olmadığını, aynı zamanda çocuğun büyüme ve gelişmesi için gereken tüm besin öğelerinin eksiksiz sağlanması olduğunu belirtiyor; bu nedenle takip, kayıt ve uzman desteği ile hareket etmek en güvenli yaklaşım olacaktır.

ACIBADEM BAYINDIR İÇERENKÖY HASTANESİ ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZNUR YILMAZ GONDAL,