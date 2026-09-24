Tekkeköy'de raketler toplumu güçlendirmek için sahaya iniyor

Tekkeköy'de pickleball ile sağlıklı toplum hedefi:

Samsun'da pickleball sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında "Tekkeköy’de Pickleball ile Sağlıklı Toplum ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" için protokol imzalandı. Proje; Tekkeköy Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda İhtisas OSB, Samsun Yeni OSB, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Pickleball Samsun Derneği gibi kurumları ortak bir çerçevede bir araya getirdi.

ortak amaç ve kapsam:

Protokolün merkezi hedefi, pickleball branşını yalnızca tanıtmak değil; okullarda, kamu kurumlarında ve toplumun farklı kesimlerinde bu sporun düzenli olarak uygulanmasını sağlamak. Proje, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, hareketli ve sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi ile sosyal etkileşimin artırılmasını ön plana alıyor. Ayrıca sporun, toplumsal bağları güçlendirerek koruyucu bir rol oynaması hedefleniyor.

bağımlılıkla mücadele ve beklenen etkiler:

Çalışmanın önemli bir boyutu bağımlılıkla mücadele: Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, boş zamanlarını nitelikli sportif faaliyetlerle değerlendirmesi ve dijital bağımlılık, akran zorbalığı ile sosyal izolasyon gibi risklere karşı koruyucu programların güçlendirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler ve eğitimlerin, ailelerin ve kamu kurumlarının sürece dahil edilmesiyle risklerin erken fark edilmesi ve müdahale kapasitesinin artması bekleniyor.

Bu girişim, kurumlar arası iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedeflenen ve sporun bağımlılıkla mücadelede güçlü bir araç olarak kullanıldığı sürdürülebilir bir model olma iddiası taşıyor. Tekkeköy örneği, başarılı olursa benzer yerel uygulamalara örnek teşkil edebilecek nitelikte planlandı.

SAMSUN’DA PİCKLEBALL SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA "TEKKEKÖY’DE PİCKLEBALL İLE SAĞLIKLI TOPLUM VE SPOR KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" İÇİN İMZALAR ATILDI.