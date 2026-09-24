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Nazilli'de narkotik baskını: 756 gram metamfetaminle bir şüpheli tutuklandı

Nazilli'de düzenlenen operasyonda Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 756 gram metamfetamin ele geçirip bir şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de narkotik baskını: 756 gram metamfetaminle bir şüpheli tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelinin üzeri ve iş yerinde yapılan aramalarda 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma ve yargı süreci:

Çalışma kapsamında 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmanın amaç ve kapsamı:

Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak planlanıp gerçekleştirildi. Yetkili birimler tarafından yürütülen işlemde ele geçirilen maddeler ve yakalanan şüpheliye ilişkin hukuki süreç başlatıldı.

NAZİLLİ’DE 756 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

NAZİLLİ’DE 756 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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