Çorum’da çiftçilerin kurduğu rampa sayesinde kurtarılan porsuk doğaya döndü

Olayın yaşandığı yer ve durum:

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Ağaççamı köyünde, ceviz bahçesindeki kullanılmayan eski bir beton havuzun içine giren porsuk mahsur kaldı. Havuzun yüksekliği 1 buçuk metre olarak belirtildi; hayvan kendi başına yukarı tırmanamadığı için çevredeki vatandaşlar durumu fark etti.

Ceviz hasadı için bahçeye gelen çiftçiler, içeride halsiz ve bitkin halde yatan porsuğu görünce kurtarma girişimi başlattı. Hayvanın sürekli yatıyor ve hareket etmekte zorlandığı gözlemlendi.

Çiftçilerin müdahalesi ve sonrasında yaşananlar:

Vatandaşlar, porsuğun çıkabileceği şekilde tahtalardan merdiven/rampa benzeri bir düzenek kurdu. Müdahale sırasında gölete üzüm ve ekmek bırakılarak hayvanın açlığının giderilmesine yardımcı olundu. Kurtarma çalışmasına katılanlar arasında Adem Soyutürk ve komşusu Salih Karakuş yer aldı.

Adem Soyutürk konuyu anlatırken betondan yapılmış eski, yapay bir gölet olduğunu, komşusunun havuzda hayvan olduğunu söylemesiyle durumu öğrendiklerini belirtti. Porsuk tırmanamadığı için yatay şekilde göletin ucundan diğer ucuna tahtayı gerdiklerini, hayvanın halsiz olduğundan yanlarındaki yiyecekleri bıraktıklarını ifade etti. Ertesi gün bahçeye geldiklerinde porsuğun havuzdan çıktığını ve doğasına döndüğünü gördüklerini aktardı.

Çiftçilerin basit ama etkili müdahalesi, havuz içinde mahsur kalan hayvanın yaşamının korunmasını sağladı ve porsuğun sağ salim doğal yaşam alanına dönmesiyle sonuçlandı.

ÇORUM'UN OĞUZLAR İLÇESİNDE CEVİZ BAHÇESİNDEKİ ESKİ BETON HAVUZ İÇERİSİNDE MAHSUR KALAN PORSUK, ÇİFTÇİLER TARAFINDAN KURTARILDI.