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Salıpazarı barajı için 11 bin 350 metre isale hattı ile içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

SASKİ, Salıpazarı Barajı için 11 bin 350 metre isale hattı döşüyor; 800 mm ve 1.400 mm duktil borularla Salıpazarı ve Terme'ye içme suyu sağlanacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Salıpazarı barajı için 11 bin 350 metre isale hattı ile içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Salıpazarı barajı isale hattı çalışması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Salıpazarı Barajı kapsamında yürütülen içme suyu arıtma tesisi inşaatı ile eş zamanlı olarak, suyun bölgeye ulaştırılabilmesi için toplam 11 bin 350 metre uzunluğunda isale hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Hattın teknik özellikleri:

Proje kapsamında Salıpazarı ve Terme ilçelerini kapsayan güzergâhlarda farklı çaplarda duktil borular döşeniyor. Dikencik ile Köybuçağı Mahalleleri arasına 800 milimetre çapında 8 bin metre duktil boru, Alanyaykın ile Kocalar Mahalleleri arasında ise 1.400 milimetre çapında 3 bin 350 metre duktil boru kullanılıyor.

Projenin hedefleri ve sürdürülebilirlik:

Gerçekleştirilen çalışmalarla amaç, bölgenin içme suyu altyapısını güçlendirerek suyun güvenli ve kesintisiz iletimini sağlamak. SASKİ, ayrıca su kaynaklarının verimli kullanılması ve şehrin gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması yönünde altyapı yatırımlarına devam ediyor.

SALIPAZARI VE TERME İLÇELERİNİ KAPSAYAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, DİKENCİK İLE KÖYBUÇAĞI...

SALIPAZARI VE TERME İLÇELERİNİ KAPSAYAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, DİKENCİK İLE KÖYBUÇAĞI MAHALLELERİ ARASINA 800 MİLİMETRE ÇAPINDA 8 BİN METRE DUKTİL BORU DÖŞENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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