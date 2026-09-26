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Çözüm odaklı istişare: Ekrem Çadır muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek muhtarların taleplerini ve bölgenin ihtiyaçlarını dinledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Çözüm odaklı istişare: Ekrem Çadır muhtarlarla bir araya geldi

Çadır muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret ederek mahalle ve köylerin öncelikli ihtiyaçları ile muhtarların ilettiği talepleri yerinde dinledi. Ziyarette, yerel sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Gündem: talepler ve ihtiyaçlar:

Toplantıda altyapı, hizmet erişimi ve yerel yönetim koordinasyonuna dair konular ele alındı. Muhtarların gündeme getirdiği talepler dinlendi, bölgenin önceliklerine ilişkin notlar alındı. Görüşmeler sırasında Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ile muhtarlar detaylı bilgi verdi ve yerel ihtiyaçların çözümüne dönük öneriler paylaşıldı.

İstişare vurgusu ve teşekkürler:

Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaretin ardından açıklama yapan Ekrem Çadır, mahalle ve köy ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlardan dinlemenin önemine dikkat çekti. Çadır, Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ve muhtarlara misafirperverlikleri için teşekkür etti. Dernek başkanı ve muhtarlar da Çadır ile milletvekillerine ziyaret için teşekkürlerini iletti.

AK PARTİ ADIYAMAN İL BAŞKANI EKREM ÇADIR, ADIYAMAN MERKEZ VE KÖY MUHTARLARI DERNEĞİ’Nİ ZİYARET...

AK PARTİ ADIYAMAN İL BAŞKANI EKREM ÇADIR, ADIYAMAN MERKEZ VE KÖY MUHTARLARI DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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