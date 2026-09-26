Kırıkkale'de 14 yaşındaki sürücünün yol açtığı çarpışmada dört kişi yaralandı

Kaza bilgileri:

Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 14 yaşındaki Y.B. idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil ile ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş.'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı Hyundai çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle aday sürücü E.Ş. ile aynı araçta bulunan A.K., O.K. ve M.Ü. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan dört yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve idari işlemler:

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Y.B.'nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 40'ar bin lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'DE 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL İLE EHLİYET SINAVINA GİREN ADAY SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.