Coğrafyamız kriz fırtınasında: teknoloji eşikleri geleceği şekillendiriyor

Erdoğan'dan coğrafya ve teknoloji değerlendirmesi

İSTANBUL -(İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuştu.

Coğrafi kriz uyarısı:

Konuşmasında ülkemizin yer aldığı coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, 'Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.' ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Cumhurbaşkanı, bölgesel istikrarsızlığın ekonomik ve toplumsal yansımalarına işaret etti.

Teknolojinin kritik eşiği:

Erdoğan ayrıca teknolojide yaşanan dönüşüme vurgu yaparak, 'Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşümde bunlardan biridir' dedi. Bu değerlendirme, yeni teknolojilerin iş dünyası ve siyaset üzerindeki kalıcı etkilerine ilişkin uyarı niteliği taşıdı.

Konuşma, MÜSİAD EXPO'daki iş çevrelerine ve yatırımcılara yön verilmesi çabasının yanı sıra, hükümetin hem bölgesel risklere karşı hazırlıklı olma hem de teknolojik avantajları yakalama stratejisini güçlendirme niyetini de yansıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz."