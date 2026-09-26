Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki yağlı güreş finalini izledi

Erdoğan müsabakayı yerinden takip etti:

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, geleneksel sporun ilgiyle izlendiği bir program olarak dikkat çekti.

finale çıkan isimler ve sonuçlar:

Turnuvada Orhan Okulu, Seçkin Duman'ı; Mustafa Taş ise Erkan Taş'ı yenerek finalde karşı karşıya geldi. Final öncesinde iki başpehlivanın sergilediği performans ve mücadeleler izleyenlerin beğenisini topladı.

protokol ve selamlaşma anları:

Final müsabakası öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan alana geldi. Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Başpehlivanlar Mustafa Taş ile Orhan Okulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek selamlaştı ve Erdoğan iki sporcuya da başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra müsabakayı izlemeye gelenleri selamladı. Erdoğan ve beraberindekiler final müsabakasını alandan takip ederek organizasyona verdiği desteği gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini izledi.