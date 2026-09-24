Çumra'da satıcı ağına darbe: kokain ve ruhsatsız tüfekle dört kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Konya’nın Çumra ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda polis ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphe üzerine durdurulan ve aranan araçlarda arama yapıldı; bu müdahale sonrası şüphelilere yönelik yakalamalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Aramalarda 130 gram kokain ile bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Bulunan maddeler ve silah, soruşturmanın delilleri arasında yer aldı ve olayın niteliğini belirlemede merkezi öneme sahip oldu.

soruşturma süreci ve adli makamların kararı:

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından dört şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi ve şahıslar cezaevine gönderildi. Bu karar, yürütülen soruşturma kapsamındaki deliller ve savcılığın talebi doğrultusunda alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, benzer suçlarla mücadelede özellikle istihbari çalışmaların ve araç aramalarının etkinliğine vurgu yaptı.

KONYA’NIN ÇUMRA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ VE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 130 GRAM KOKAİN İLE RUHSATSIZ POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.