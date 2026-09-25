Dayanışma elini uzattılar: Karacabey GFB'den öğrencilere kırtasiye ve erzak desteği

Karacabey GFB'den düzenli destek

Karacabey Genç Fenerbahçeliler (GFB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dernek, her eğitim-öğretim döneminde gelenekselleşen desteklerini bu dönemde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

yardım dağıtımı ve kapsamı:

Çalışmalar kapsamında 125 adet kırtasiye çeki, 25 okul üniforması, 20 çift ayakkabı ve 40 adet erzak çeki öğrenci ve ailelere teslim edildi. Hazırlanan paketler, yerel ekipler tarafından doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, "Karacabey Genç Fenerbahçeliler olarak her eğitim öğretim döneminde yaptığımız kırtasiye çeklerini yerlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen iş insanlarımıza sonsuz teşekkürler" dedi.

gelecek dönemde hedefler:

Dernek, benzer sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe genelinde dayanışmayı büyütmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etmeyi planlıyor. Yerel katkı ve gönüllü desteğinin, bu tür girişimlerin sürdürülebilirliğinde belirleyici olduğu vurgulanıyor.

KARACABEY GENÇ FENERBAHÇELİLER (GFB), SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK YARDIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. HER EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GELENEKSEL HALE GETİRDİKLERİ DESTEKLERE DEVAM EDEN DERNEK ÜYELERİ, HAZIRLANAN YARDIMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDI.