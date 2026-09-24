Dededen toruna hayal: ağacın tepesine kurulan 16 metrekarelik ev

Dededen toruna gerçekleşen isteğin hikayesi

Ordu Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi Alantamı'nda yaşayan Adnan Çandır (85), Kovid-19 pandemisi sırasında ziyarete gelen torunu Aytekin Çandır'ın arzusu üzerine ağaç tepesinde bir yaşam mekânı kurdu. Karadeniz zekasıyla ellerindeki malzemeleri değerlendiren Çandır, ustaların yardımını alarak yaklaşık 90 yıllık meşe ağacı üzerinde tek odalı, balkonu olan bir ahşap ev yaptırdı.

ağacın üzerinde küçük yayla evi:

Yerden 6 metre yüksekte bulunan ve 16 metrekare olan evin yapımı yaklaşık 5-6 günde tamamlandı. Ağacın dalları arasına yerleşen yapı, dış görünümüyle küçük bir yayla evini andırıyor. Çandır, evin altında bulunan salıncakta dinleniyor; ahşap evde ise misafirlerini ağırlıyor ve manzaradan söz ettiği kadar keyif alıyor.

mahallelinin ilgi ve yorumları:

Mahalle sakini Oktay Keleş, yapılan çalışmayı "bir hayalin dededen toruna hediyesi" olarak tanımladı. Keleş, ellerindeki malzemelerle ve alın teriyle ortaya çıkan eserin paylaşım amacı taşıdığını, farklı illerden ve hatta yurtdışından meraklıların gelerek gördüğünü belirtti. Haberde yer alan bilgiye göre geçen yıl buraya Kanada ve Yeni Zelanda'dan gelen 3 çift ziyaretçi olmuştu.

Yapının kısa sürede ilgi çekmesi, hem yerel hem de uzaktan gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Çandır, ağacın hayatı boyunca orada olduğunu, kendisinin de doğduğu yıllardan bu yana ağacın büyüdüğünü ve şimdi üzerine kurulan evin mahalleye yeni bir simge kazandırdığını ifade etti.

ADNAN ÇANDIR