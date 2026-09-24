Kurtuluş pazarında dönüşüm hızlandı: inşaat yüzde 75'te, erken teslim hedefi

Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri projesinde son durum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde inşa edilen Kapalı Pazar Yeri Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı. Proje, toplam 44 adet iş yeri ve 216 tezgâh kapasiteli alanıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Belediye, yapı için yaklaşık 500 milyon Türk Lirası tutarındaki yatırım bedelini kullanıyor.

yapımdaki son aşamalar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı denetiminde yürütülen çalışmalarda kaba inşaat oranı yüzde 99 seviyesine gelmiş durumda. Çatı imalatı kapsamında sandviç panel kaplama ve polikarbon ışıklık uygulamaları tamamlandı, zemin ve asma katlardaki bölücü duvar örme işleri bitirildi. Bodrum kattaki soğuk hava depoları ve teknik alanlara ait duvarlar ile sıva astarı uygulamaları sürüyor. Dış cephe için pres tuğla kaplama malzemeleri sahaya indirilirken, prefabrik sandviç panel ve giydirme cam cephe elemanlarının fabrika üretimleri devam ediyor.

Elektrik ve mekanik altyapıda kablo tava imalatları son aşamaya gelirken; sıhhi tesisat, havalandırma ve yangın güvenlik sistemlerinin montajı iş programına uygun şekilde eş zamanlı ilerliyor. Ayrıca tesis içinde 54 adet tezgâh öbeği, 27 balıkçı tezgâhı, 17 et-kasap-şarküteri dükkanı ve yaklaşık 40 soğuk hava deposu yer alacak.

vatandaşa ve esnafa sunacağı imkanlar:

Proje tamamlandığında vatandaşlar sebze, meyve, et ve balık alışverişlerini tek çatı altında yapabilecek; kapalı alandaki düzenlemelerle alışveriş konforu artırılacak. Tesis ayrıca 137’si normal ve 6’sı engelli olmak üzere toplam 150 araç kapasiteli kapalı otopark sunacak. Bu düzenlemeyle hem esnafın iş verimliliğinin hem de ziyaretçi konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Korhan Acar, sahadaki değerlendirmesinde projenin başlangıcına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: "Mart ayında tek seferde dökülen yaklaşık 5 bin metreküplük betonla temeline başladığımız projemizde imalatlar yüzde 75 seviyesine geldi. Eski pazarın yıkımının ardından Ayşe Başkanımızın bakanlıkla yürüttüğü temaslar süreci hızlandırdı ve yapımına başladık. Prefabrik kolon ve kirişlerin montajı ile cephe panelleri tamamlandı. Şimdi ara bölme duvarları, doğramalar, elektrik, mekanik ve soğuk hava deposu imalatları süratle devam ediyor."

Acar ayrıca, resmi iş bitim tarihinin Haziran 2027 olduğunu, ancak ekiplerin çalışmalarını hızlandırarak projeyi bu tarihten önce esnaf ve halkın kullanımına açmayı hedeflediklerini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KAPALI PAZAR YERİ PROJESİ’NDE FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞIRKEN, 44 ADET İŞ YERİ VE 216 TEZGAH KAPASİTELİ ALANIYLA BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN YAPININ, RESMİ DAHA ERKEN BİR TARİHTE TAMAMLAMAYI HEDEFLENİYOR.