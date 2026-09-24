Yılmaz'dan Avdagiç'e teşekkür ve seçim öncesi iş birliği vurgusu

İTO ziyareti ve kongre gündemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) ortaklığıyla düzenlenen İstanbul Ticaret Kongresi kapsamında dün İTO’yu ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz, kongrede yapacağı konuşma öncesi hem kurum temsilcileriyle hem de iş dünyası aktörleriyle bir araya geldi.

Yılmaz’ın ziyaretinde öne çıkan mesajlardan biri, İTO yönetimine ve başkanına yönelik teşekkür ve destek açıklaması oldu. Konuşmasında hem ekonomi gündemine dair genel değerlendirmeler yaptı hem de İTO yönetimiyle sürdürülecek iş birliğine dikkat çekti.

yılmaz'ın açıklamaları:

Konuşmasında Şekib Avdagiç için, “Politika odaklı istişarelere açık yapısıyla her daim yaptığımız çalışmalara önemli katkılar sunan İTO Başkanı Sayın Şekib Avdagiç’e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Az önce güzel sözler söyledi. Ben de bütün çalışma sürecim boyunca Şekib Bey’in katkılarını gördüm her zaman kamu politikalarına. Bundan sonra da inşallah gayet verimli anlayış içinde çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca İTO başkanlığı seçimlerine dikkat çekerek 27 Ekim 2026 tarihli seçimin önemine vurgu yaptı ve iş dünyasıyla uyumlu bir çalışma niyetini dile getirdi.

avdagiç'in değerlendirmesi:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın reel sektörün sesine kulak verdiğini belirterek, hükümet temsilcisinin iş dünyasına zaman ayırmasını ve sorunların çözümüne yönelik çabalarını takdir etti. Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bugün aramızda bulunmasını, hükümetimizin reel sektöre ve ticarete verdiği önemin hiç azalmadan devam ettiğinin göstergesi kabul ediyoruz. Bize gösterilen samimiyeti ve alınan tedbirleri her zaman şükranla anıyoruz. İnanıyoruz ki burada masaya yatırdığımız konular da aynı içtenlikle ele alınacak ve ticaretin damarlarının tıkanmasına asla izin verilmeyecektir” diye konuştu.

Her iki tarafın açıklamaları, seçim takvimi öncesinde kurumlar arası ilişkilere ve ekonomik gündeme dair karşılıklı destek ile çözüm odaklı çalışılacağı mesajını güçlendirdi. Ziyaret, İTO yönetimi ile Cumhurbaşkanlığı ofisi arasında devam edecek iş birliği beklentisini pekiştirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "POLİTİKA ODAKLI İSTİŞARELERE AÇIK YAPISIYLA HER DAİM YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN İTO BAŞKANI SAYIN ŞEKİB AVDAGİÇ'E ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM. BEN DE BÜTÜN ÇALIŞMA SÜRECİM BOYUNCA ŞEKİB BEY'İN KATKILARINI GÖRDÜM HER ZAMAN KAMU POLİTİKALARINA. BUNDAN SONRA DA İNŞALLAH GAYET VERİMLİ ANLAYIŞ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.