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Denizli'de binlerce kaçak tütünle yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi

Denizli'de KOM ekiplerinin operasyonunda 79 bin 600 sarma sigara, 492 elektronik sigara ve 315 paket tütün ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de binlerce kaçak tütünle yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi

Denizli'de binlerce kaçak tütünle yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik bir operasyon düzenledi. Ani baskınlarla gözaltına alınan iki şüphelinin ikamet ve araçlarında kapsamlı aramalar yapıldı.

operasyonun detayları:

Aramalarda ekipler tarafından 79 bin 600 adet sarma sigara, 492 adet elektronik sigara ve bu cihazlara ait 315 paket tütün tespit edildi. Ayrıca ele geçirilen diğer ürünler arasında 26 paket puro, 50 kutu nikotin bandı, 14 paket pipo tütünü ve 10 adet farklı model elektronik cihaz yer aldı. Bulunan malzemelerin tamamı emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

adli süreç ve suçlama:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemece haklarında tutuklama kararı verilen iki kişi, cezaevine gönderildi. Olay, kentte yasa dışı tütün ve ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen projeli çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

Yetkililer, benzer kaçakçılık faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceğini; kamu sağlığı ve vergi kayıplarının önlenmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN TÜTÜN VE MAMULLERİ OPERASYONUNDA ON BİNLERCE YASA DIŞI...

DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN TÜTÜN VE MAMULLERİ OPERASYONUNDA ON BİNLERCE YASA DIŞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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