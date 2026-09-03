Denizli'nin kabloları Dubai pazarına taşınıyor: Middle East Energy'de yeni iş bağlantıları

Denizli üretimi kablolar Dubai'de sergileniyor

Elektrik, elektronik ve enerji sektörlerinin merkezi fuarlarından Middle East Energy 2026, 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde Dubai World Trade Centre'da gerçekleştiriliyor. Fuar, 1.900'ün üzerinde katılımcı firma ve 150'den fazla ülkeden sektör profesyonelini bir araya getiriyor. DENİB info standı ile organizasyonda yer alırken, DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Alper Kabukçu da bölgedeki temaslarda bulunuyor.

Denizli'nin üretim ve ihracat performansı:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu fuara ilişkin değerlendirmesinde Denizli'nin kablo, emaye bobin teli ve bakır tel üretiminde ülke içinde önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı. Uğurlu, elektrik-elektronik sektörünün Denizli ihracatındaki ağırlığının arttığını belirterek, 2025 yılında sektörün 1 milyar dolar ihracatla ilin toplam ihracatından yüzde 22 pay aldığını, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise elektrik-elektronik ihracatının yüzde 23 artışla 727 milyon dolar'a ulaştığını söyledi.

Başkan Uğurlu, kablo ile bakır telin üretim ve ihracat yapısında birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 2025 yılında kablo ve emaye bobin teli ihracatının yüzde 16,4 artışla 1 milyar doları aşması ve bakır tel ihracatının yüzde 17,9 artışla 708 milyon dolar'a ulaşmasıyla iki ürün grubunda toplam 1,7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

2026'da sürdürülen büyüme ve pazar payları:

Uğurlu, Ocak-Haziran 2026 döneminde kablo ve emaye bobin teli ihracatının yüzde 21,1 artışla 591 milyon dolar, bakır tel ihracatının ise yüzde 20,8 artışla 430 milyon dolar'a yükseldiğini açıkladı. Böylece yılın ilk altı ayında bu iki ürün grubunun toplam ihracatı 1 milyar doları geçti. Türkiye genelinde Denizli, kablo ve emaye bobin teli ihracatında yüzde 25,1 payla ikinci, bakır tel ihracatında ise yüzde 38,7 payla birinci sırada yer alıyor.

Uğurlu ayrıca, 2025 yılında bakır tel ürün grubunun 99 ülkeye, kablo ve emaye bobin telinin ise 112 ülkeye ihraç edildiğini belirterek Denizli'nin geniş ihracat ağına dikkat çekti.

Hammadde fiyatlarının etkisine de değinen Uğurlu, kablo sektörünün ana girdisi olan bakır fiyatının yılbaşında ton başına 12.500 dolar seviyesinden 14.300 dolar seviyelerine yükselerek yaklaşık yüzde 14,4 artış kaydettiğini ve bunun ihracat değerlerine yansıdığını ifade etti.

Fuarın önemi ve hedefler:

DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Alper Kabukçu ise Middle East Energy'nin özellikle Orta Doğu başta olmak üzere yeni pazarlardan sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Kabukçu, fuarda yeni teknolojiler ve pazar eğilimlerinin takip edildiğini, Denizli'nin üretim gücünün uluslararası ziyaretçilere aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Her iki yetkili de DENİB olarak kablo, emaye bobin teli ve bakır tel sektörlerinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya, yeni pazarlara erişimi genişletmeye ve Denizli'nin ihracat potansiyelini daha ileri taşımaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Fuara katılımın sektörel iş birliklerini güçlendirme ve ihracat artışını destekleme açısından somut fırsatlar yaratması bekleniyor.

ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİNİN ÖNEMLİ ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTALARINDAN MİDDLE EAST ENERGY 2026 FUARI, 1-3 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE DUBAİ WORLD TRADE CENTRE'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. 1.900'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI FİRMANIN 150'DEN FAZLA ÜLKEDEN SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ FUARDA DENİB, İNFO STANDIYLA YER ALIYOR. DENİB YÖNETİM KURULU ÜYESİ NURİ ALPER KABUKÇU DA FUARDA SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TEMASLARDA BULUNUYOR.