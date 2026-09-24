Deprem Güneydoğu'da hissedildi, Şanlıurfa'da vatandaşlar sokağa çıktı

Şanlıurfa'da hissedilen sarsıntı ve ilk izlenimler

Güneydoğu'da kaydedilen deprem, kent genelinde hissedildi ve Şanlıurfa'da birçok kişi ev ve işyerlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Görgü tanıkları, sarsıntının hissedildiği anda panik ve kısa süreli endişe yaşandığını belirtti.

Vatandaşların davranışları:

Mahallelerde insanlar sokaklara ve cadde kenarlarına çıktı; bazıları telefonla yakınlarını arayıp durumlarını kontrol etti. Vatandaşlar sokağa çıktı ve araçlar kısa süreli trafik yoğunluğu oluşturdu. Toplanma noktalarında bekleyenler, benzer bir sarsıntının tekrarlamaması temennisiyle birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Gözlemler ve günlük yaşamda etkiler:

İşyerleri ve eğitim kurumlarında kısa süreli duraksamalar görüldü; birçok kişi güvenlik amacıyla açık alanlarda beklemeyi tercih etti. Sokaklardaki hareketlilik, kent yaşamında geçici bir tedirginliğe yol açtı ancak ciddi hasar bildiren yaygın bir bilgi paylaşılmadı.

Şanlıurfa'da yaşayanlar, gelişmeleri takip ederken komşularıyla dayanışma içinde oldu ve hasar tespiti için yetkililerin vereceği bilgilere yönelme eğiliminde bulunuyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Güneydoğu'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi: Vatandaşlar sokağa döküldü