Mersin'de gümrük ekiplerinin üç operasyonunda büyük miktarda pregabalin ele geçirildi

Mersin'de üç ayrı operasyonda 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdikleri üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirdiklerini açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında operasyonların farklı noktalarda düzenlendiği belirtildi.

Ele geçirilen miktarın dağılımı şu şekilde kaydedildi: 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram ve 387 kilogram.

operasyonun ayrıntıları:

Bakanlığın açıklamasına göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda bu operasyonlar planlandı. Yapılan faaliyetlerin hedefi, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye girişinin ve yasa dışı ticaretinin önüne geçmek olarak ifade edildi.

soruşturma ve takip:

Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ülke ekonomisine zarar veren ve ticari işleyişi olumsuz etkileyen kaçakçılıkla mücadelenin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, bakanlık tarafından 'zehir tacirlerine geçit vermeyen' kararlı mücadele kapsamında değerlendirildi ve benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİ, MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ 3 AYRI OPERASYONDA, 1 TON 716 KİLOGRAM PREGABALİN ELE GEÇİRDİ.