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Aydın'da pazar gününe dikkat: gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiye göre Aydın'da Pazar günü gök gürültülü sağanak bekleniyor; sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyredecek, hafta başı parçalı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da pazar gününe dikkat: gök gürültülü sağanak bekleniyor

hava durumu değerlendirmesi:

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde Pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugün için az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Cumartesi günü il genelinde parçalı bulutlu bir görünüm bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri de parçalı bulutlu tahminleri korunuyor.

sıcaklık ve günlük tahmin:

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda ve haftanın başında 28-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu değerler bölge genelinde mevsim normalleriyle uyumlu görünüyor.

uyarı ve öneriler:

Vatandaşların Pazar günü için planlarını yağış ihtimaline göre düzenlemesi, açık alan etkinlikleri ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor. Meteorolojik uyarılar takip edilmeli.

AYDIN’DA PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AYDIN’DA PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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