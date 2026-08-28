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Didim'de geçmişin izlerini tartışmak: arkeolojinin ideolojisi

29 Ağustos 2026'da Didim Kazı Evi'nde gerçekleştirilecek Müzelik Sohbetler'de uzmanlar arkeolojinin ideolojisini, Anadolu ve Didim mirasını tartışacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de geçmişin izlerini tartışmak: arkeolojinin ideolojisi

Didim'de müzelik sohbetler etkinliği

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Didim Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Müzelik Sohbetler, 29 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 18.00 tarihinde Didim Kazı Evinde "Arkeolojinin İdeolojisi" başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin odağı:

Söyleşi, arkeolojinin geçmişi ele alış biçiminden Anadolu’nun kadim tarihine ve Didim’in mirasına uzanan başlıkları ele alacak. Oturumlarda arkeolojik buluntuların yorumlanma süreçleri, tarihsel anlatıların nasıl biçimlendiği ve bu anlatıların toplumsal algı ile miras politikalarına etkileri farklı açılardan değerlendirilecek. Katılımcılar, arkeolojinin yalnızca teknik bir disiplin değil, aynı zamanda ideolojik yönleri olan bir alan olduğu üzerinde duracak.

Konuşmacılar ve moderatör:

Söyleşide Prof. Dr. Murat Çekilmez, Prof. Dr. Berfin Tepe, Prof. Dr. Harun Tepe, Araştırma Görevlisi Hakan Aycan ve Müze Müdürü Baran Aydın konuşmacı olarak yer alacak. Moderatörlüğü Sanat Tarihçisi Arife Aslan üstlenecek. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumların, tarih ve arkeolojinin farklı yönlerini tartışmak isteyenlere yeni bakış açıları sunması bekleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi: "Didim, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten bugüne uzanan çok kıymetli bir kültürel mirasa sahip. Bu mirası anlamak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğu. Tarih ve arkeoloji üzerine gerçekleştirilen bu tür buluşmaların, sahip olduğumuz değerleri daha yakından tanımamıza ve geçmişimize farklı açılardan bakmamıza katkı sunduğuna inanıyorum. Tüm halkımızı Müzelik Sohbetler’e davet ediyorum".

Etkinlik, tarih ve arkeoloji meraklıları ile yerel halk için açık olup, katılımcılara geçmişin izlerini yerinde tartışma ve uzmanlardan doğrudan dinleme imkânı sağlayacak. Tarih ve yer: 29 Ağustos 2026, Cumartesi, saat 18.00, Didim Kazı Evi.

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN, DİDİM BELEDİYESİ’NİN...

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN, DİDİM BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK "MÜZELİK SOHBETLER", 29 AĞUSTOS’TA DİDİM KAZI EVİ’NDE TARİH VE ARKEOLOJİ ÜZERİNE ÖZEL BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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