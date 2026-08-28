Selçuklu mahallesine çok fonksiyonlu sosyal tesis geliyor

Selçuklu Mahallesi'nde sosyal tesis çalışmaları sona yaklaşıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen, çok fonksiyonlu sosyal tesisi yerinde inceledi. Proje, bölgenin kültürel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

tesisin sunduğu hizmetler:

Tesis, kır nikahları, taziyeler ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak alanlarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında artan düğün taleplerine cevap vermesi ve kış aylarında taziye organizasyonlarına uygun mekân sağlaması bakımından bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı vurgulandı.

bölgeye katkısı ve belediye yatırımları:

Başkan Palancıoğlu, projenin Selçuklu Mahallesi’nin yanı sıra Osmanlı Mahallesi ve Danişmentgazi Mahallesi’ne de hizmet edeceğini belirtti. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemiz var. Neredeyse her mahallemizde birçok yatırımımız hızla ilerliyor. Türkiye’de en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok cami ve Kur’an kursu, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. İlçemize çok farklı hizmetleri kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, projenin geniş bir alanda hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Burası çok büyük bir alan. Bu tesisimiz aynı zamanda Osmanlı Mahallesi ve Danişmentgazi Mahallesi’ne de hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında düğünlerin sayısı artıyor. Kış aylarında taziye için evler yeterli olmuyor. Böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu tesisimiz o yüzden büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah yakında açılışını yapacağız ve bölge halkı yoğun bir şekilde kullanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi ve açılışın yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, SELÇUKLU MAHALLESİNDE YAPIMINDA SONA GELDİKLERİ ÇOK FONKSİYONLU ÖZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKEN SOSYAL TESİSİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.