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Kâhta'da ortopediye yatırım: yeni nesil artroskopi cihazı hizmete girdi

Kâhta Devlet Hastanesi, ortopedi alanında çapraz bağ, menisküs ve kapalı cerrahi işlemler için yeni nesil artroskopi cihazını hizmete sundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kâhta'da ortopediye yatırım: yeni nesil artroskopi cihazı hizmete girdi

Kâhta'da yeni nesil artroskopi cihazı hizmete girdi

Adıyaman’ın Kâhta Devlet Hastanesi bünyesine, ortopedi ve travmatoloji alanında kullanılmak üzere yeni nesil ve son teknolojik özelliklere sahip bir artroskopi cihazı kazandırıldı. Cihaz, ilçe merkezinde çapraz bağ ve menisküs ameliyatları ile çeşitli ortopedik kapalı cerrahi işlemlerin yapılmasına imkan tanıyacak.

Cihazın getirdiği teknik avantajlar:

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının kullanacağı ileri teknoloji cihaz sayesinde eklem bölgelerine küçük kesiler aracılığıyla girilerek, eklem içindeki yapıların yüksek görüntü kalitesiyle detaylı biçimde görülebilmesi sağlanıyor. Bu yaklaşım, cerrahi müdahalelerin hassasiyet ve etkinliğini artırırken, hastalar için daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci sunuyor.

Hedefler ve sağlık hizmetlerine etkisi:

Özellikle diz eklemi hastalıkları ve spor yaralanmalarının cerrahi tedavisinde etkili olan artroskopiyle, uygun hastaların tedavilerinin Kâhta Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilmesi ve başka merkezlere olan sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Bu sayede hem hastaların erişimi kolaylaşacak hem de sağlık hizmetlerinde yerel kapasite güçlendirilecek.

Uzm. Dr. Mustafa Akel açıklamasında, Hastanemize kazandırılan yeni nesil ve son teknolojik özelliklere sahip artroskopi cihazı, ortopedik tedavilerde tanı ve cerrahi başarıyı artırarak hastalarımıza daha güvenli, konforlu ve hızlı çözümler sunacağını; sağlıkta kaliteyi yükseltmek ve ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmek için modern yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Ayrıca bu hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAHTA DEVLET HASTANESİ’NDE YENİ NESİL ARTROSKOPİ CİHAZI HİZMETE GİRDİ

KAHTA DEVLET HASTANESİ’NDE YENİ NESİL ARTROSKOPİ CİHAZI HİZMETE GİRDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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