Gaziantep'te Gamma Knife ile 600 hastaya ulaşma dönüm noktası

600'üncü hastaya ulaşılması ve kutlama:

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Gamma Knife tedavisinde 600'üncü hastaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu anlamlı kilometre taşı, hastane bünyesinde düzenlenen pasta kesimiyle kutlandı ve hastane yönetimi ile tedavi ekibi bir araya geldi.

başhekimden değerlendirme:

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, 600’üncü hastaya ulaşılmasının hastane açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Şahin, "Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak hastalarımıza çağdaş tıbbın sunduğu olanakları en yüksek standartlarda sunmayı hedefliyoruz. Gamma Knife tedavisinde 600’üncü hastaya ulaşılması, hem teknolojik altyapımızın hem de alanında deneyimli hekim ve sağlık profesyonellerinden oluşan ekibimizin özverili çalışmalarıyla mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca emeği geçenleri tebrik ederek, hastalara teşekkür etti.

ekip ve uygulama süreci:

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel ve ekibi tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ileri teknoloji ve deneyim ön plana çıkıyor. Prof. Dr. Aslan Güzel, Gamma Knife uygulamalarında 600 hastaya ulaşmanın bölge hastaları için faydalı olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte en büyük motivasyonumuz, hastalarımızın günübirlik tedavi görerek aynı gün taburcu olabilmelidir. Deneyimli ekibimiz ve ileri teknoloji altyapımızla Gamma Knife tedavisini hastalarımıza güvenli ve etkin bir şekilde sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Gamma Knife tedavisinin öne çıkan özellikleri:

Gamma Knife tedavisi, özellikle beyin tümörleri ve beyin damar yumakları gibi bazı damar hastalıklarında cerrahi kesi gerektirmeden uygulanabilen, yüksek hassasiyetle genellikle tek bölgeye radyasyon uygulayan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, hedef dokuya yoğun doz verilirken çevre sağlıklı dokunun korunmasını amaçlıyor ve birçok hasta için cerrahi riskleri azaltan bir alternatif sunuyor.

Hastane yetkilileri, bu hizmetin bölgedeki hastalara erişimi kolaylaştırdığını ve tedavi süreçlerinin etkinliğini artırdığını belirtti. Medical Point Gaziantep, Gamma Knife tedavisindeki birikimini sürdürmeyi ve hastalara çağdaş, güvenli tedavi seçenekleri sunmayı amaçlıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ’NDE GAMMA KNİFE TEDAVİSİNDE 600’ÜNCÜ HASTAYA HİZMET VERME BAŞARISI