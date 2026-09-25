Dışişleri diyaloğu: Fidan ve Al Zayani New York'ta bölgesel gündemi değerlendirdi

Fidan ile Al Zayani'nin New York buluşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD’nin New York kentinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ile bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik ve diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesi gibi ortak gündem maddeleri ön plana çıktı.

Diplomatik temasın önemi:

Bu tür üst düzey görüşmeler, karşılıklı anlayışı artırmayı ve ortak çıkar alanlarında koordinasyonu geliştirmeyi hedefliyor. New York'taki buluşma, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Fidan'ın New York temasları, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta çerçevesinde diğer görüşmelerle birlikte devam ediyor ve bu tür ikili görüşmeler diplomatik gündemin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.