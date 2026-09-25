Diyarbakır'da alacak-verecek kavgası: iki kardeş ve arkadaşları yaşamını yitirdi

Diyarbakır yenişehir'de silahlı çatışma: üç kişi yaşamını yitirdi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül günü meydana geldi. İddialara göre taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahların kullanıldığı arbede yaşandı.

can kaybı ve ölenlerin kimlikleri:

Arbedede Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye intikal eden güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

soruşturma ve adli süreç:

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu toplam 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve bunlardan dördü tutuklandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiriyor ve soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtiliyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)