Diyarbakır'da alacak-verecek kavgası: iki kardeş ve arkadaşları yaşamını yitirdi

Diyarbakır yenişehir'de silahlı çatışma: üç kişi yaşamını yitirdi
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül günü meydana geldi. İddialara göre taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahların kullanıldığı arbede yaşandı.
can kaybı ve ölenlerin kimlikleri:
Arbedede Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye intikal eden güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.
soruşturma ve adli süreç:
Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu toplam 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve bunlardan dördü tutuklandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yetkililer, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiriyor ve soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtiliyor.
OLAY YERİ (ARŞİV)
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