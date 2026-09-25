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Kayalıoğlu'nda tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı: 30 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde çıkan tartışmada eşi S.E. tarafından bıçaklanan 30 yaşındaki Hasret E., hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayalıoğlu'nda tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı: 30 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kayalıoğlu'nda tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı: 30 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çift arasında çıkan tartışmanın bıçaklı saldırıyla sonlandığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddialara göre S.E., eşini bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 30 yaşındaki Hasret E. kurtarılamadı.

Soruşturma ve aile durumu:

Olayın ardından saldırgan olduğu iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kolluk kuvvetleri olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLA YARALANAN 30 YAŞINDAKİ KADIN KALDIRILDIĞI...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLA YARALANAN 30 YAŞINDAKİ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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