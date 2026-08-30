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Diyarbakır’da poster provokasyonuna müdahale: dört kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü mensubu posterleri asarak provokasyon yapan dört kişinin emniyet güçlerince yakalandığını bildirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Diyarbakır’da poster provokasyonuna müdahale: dört kişi gözaltında

Diyarbakır'da operasyonun özeti:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması suretiyle provokasyon yapıldığını, emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu dört şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonun ayrıntıları:

Çiftçi'nin aktardığına göre emniyet müdahaleye geçerek söz konusu posterlerin asıldığı noktalarla ilgili gerekli tespit ve işlemleri gerçekleştirdi. Olayın kamu düzenini hedef alan bir provokasyon olduğu vurgulanırken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Bakanın değerlendirmesi ve sürecin önemi:

Bakan Çiftçi, paylaşımında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik her türlü provokasyona karşı kararlılık mesajı verdi. Güvenlik güçlerimiz, provokasyonlara asla geçit vermeyecektir, ifadeleriyle sürece müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca devletin kurumlarıyla eş güdümlü çalıştığı, toplumsal birlik ve kardeşlik iklimini zedelemeye cüret edenlere karşı gerekli işlemlerin yapılacağı; siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara bu dönemde önemli sorumluluk düştüğü kaydedildi.

Bakan Çiftçi: &quot;Diyarbakır&#039;da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde...

Bakan Çiftçi: "Diyarbakır'da terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs gözaltına alınmıştır"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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