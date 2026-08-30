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Ulaşımda değişiklikler Denizli'de tepkilere neden oldu

Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'de belediye otobüsü güzergahı değişikliklerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyleyerek okullar açılmadan düzenleme istedi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 05:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Ulaşımda değişiklikler Denizli'de tepkilere neden oldu

Belediye otobüsü güzergahlarındaki değişiklikler kent gündeminde

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, son dönemde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan otobüs güzergahı değişikliklerinin şehir içi ulaşımda aksamalara yol açtığını ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti. Subaşıoğlu, değişikliklerin belirsizlik yarattığını ve özellikle okul döneminin başlaması öncesi planlama ihtiyacını vurguladı.

Subaşıoğlu'nun eleştirileri:

Başkan Subaşıoğlu açıklamasında, uygulama sürecine yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi. Açıklamada yer verdiği ifadeler arasında şunlar bulunuyor: ‘‘Aktarıyorsunuz, döndürüyorsunuz, yapıyorsunuz, bozuyorsunuz, ileri alıyorsunuz, geri getiriyorsunuz. Denizli’de ulaşımda tam anlamıyla kaos yaratıyorsunuz. Sayın başkan, lütfen okullar açılmadan bu otobüsleri oynamaktan geri durun. Bir an önce düzen alın. Denizli’de milletimize yollarda eziyet etmeyin.’’ Bu sözlerle Subaşıoğlu, belediyeye acil bir düzenleme çağrısı yaptı.

Vatandaş tepkisi ve çağrının yankıları:

Sosyal medyada paylaşılan açıklama videosu, kısa sürede geniş destek buldu ve Denizlililerden gelen tepkiler dikkat çekti. Yerel halk, istikrarlı güzergah uygulaması ve net bilgilendirme talep ediyor. Ulaşımda sık sık yapılan değişikliklerin, özellikle işe gidiş-geliş ve okul saatlerinde yolcular için zaman kaybı ve belirsizlik anlamına geldiği öne çıkıyor.

Subaşıoğlu'nun çağrısı, belediyenin vatandaş odaklı bir planlama yapması ve uygulama öncesi şeffaf iletişim kurması gerektiğine işaret ediyor. Kamuoyunda beklenti, otobüs hatlarında yapılacak düzenlemelerde rutinleri bozmadan, toplu taşımayı kullananların günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümler sunulması yönünde yoğunlaşıyor.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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