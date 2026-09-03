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Doğu Karadeniz'de yağışa rağmen toplam bal hasadı arttı, kestane üretimi düştü

Doğu Karadeniz'de arıcılar bu yıl ortalama 10-15 kilogram bal topladı; yağışlı ve serin hava kestane balı verimini düşürdü, toplam üretim ise geçen yıla göre arttı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Doğu Karadeniz'de yağışa rağmen toplam bal hasadı arttı, kestane üretimi düştü

Doğu Karadeniz'de bal hasadı değerlendirmesi

Doğu Karadeniz’in zengin florasında arıcılık yapan üreticiler, bu yıl yağışlı ve serin hava koşullarına rağmen geçen yıla göre genel olarak daha fazla bal topladı. Bölgede arıcıların ortalama üretiminin 10-15 kilogram arasında olduğu, bazı alanlarda bu miktarın daha düşük kaldığı bildirildi. Ancak özellikle kestane balı beklentilerin altında kaldı; yağışlar, kestane çiçeklerinin olgunlaşmasını ve bal akışını olumsuz etkiledi.

mevsimsel kaymalar ve etkileri:

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında süregelen yağışlar arıların bakım dönemleri ile bal akışı arasında kaymalara yol açtı. Normalde bahar aylarında başlayan yoğun bal akışı bu yıl daha geç başladı ve kısa sürdü. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bunun hasadı sınırladığını belirterek, 'beklenti çok yüksekti; yağış ve soğuğun devam etmesi sebebiyle beklenen kadar olmadı' dedi. Aksoy, ayrıca kestane balının bazı bölgelerde tamamen oluşmadığını aktardı.

kovan sayısı ve üretici profili:

Aksoy, Trabzon'da kovan sayısının beş yıl öncesine göre azaldığını vurguladı. Beş yıl önce ilde 123 bin kovan varken, son sayımlarda bu rakamın 108 bine düştüğü aktarıldı. Bunun arkasında yaşlanan üretici yapısı ve gençlerin arıcılığa sıcak bakmaması bulunuyor; gelenlerin çoğu arıcılığı ikinci iş ya da emeklilik sonrası faaliyet olarak sürdürmekte. Aksoy, sektörü ayakta tutmak için gençlerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

ihracat, pazar ve sahte bal sorunu:

Her şeye rağmen, bazı güney ve daha sıcak bölgelerde yeterli bal üretildiği için ihracata yönelik miktarın sağlanabildiği belirtildi. Buna karşın Aksoy, ihracatta en büyük sorunun yapay ve kaçak ballar olduğunu söyledi. Tüketicilere sahte baldan korunma önerisi olarak markalı ve birlik dolumlu ürünleri tercih etmelerini tavsiye etti ve gerçek balın ancak laboratuvar tahlilleriyle kesinleştiğini vurguladı.

Sonuç olarak, bölgedeki üretim bu yıl genel itibarıyla geçen yıla göre artış gösterse de mevsimsel düzensizlikler ve kovan sayısındaki düşüş sektörü uzun vadede hassas kılıyor. Üreticiler ve birlikler, verimi yükseltmek ve sahte ürünlerle mücadele etmek için hem saha destekleri hem de gençleri teşvik edecek politikalar bekliyor.

BU YILKİ BAL HASADI, ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR MİKTAR ARTIŞ GÖSTERSE DE BEKLENEN SEVİYEYE...

BU YILKİ BAL HASADI, ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİR MİKTAR ARTIŞ GÖSTERSE DE BEKLENEN SEVİYEYE ULAŞAMADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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