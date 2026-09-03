Domaniç'te aspir üretiminde yeni dönem başladı

Domaniç'te aspir hasadı tamamlandı:

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen hasatta, İl Özel İdaresi tarafından üreticilere dağıtılan aspir tarlalarından ürün alımı yapıldı. Dağıtım ve uygulama sürecinin ardından yapılan hasat, projenin saha aşamasında kaydedilen önemli bir ilerlemeyi gösterdi.

Projenin hedefleri:

Proje, tarımda ürün çeşitliliğini artırmayı, üreticileri yeni alternatif ürünlere yönlendirmeyi ve bölgedeki tarımsal üretimin dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, aspir üretiminin yaygınlaşmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Üreticiye sağlanan destek:

Yetkililer, üreticilerin mali yükünü azaltmak için sağlanan yüzde 75 hibe desteği sayesinde daha fazla çiftçinin aspir üretimine yönlendirildiğini vurguladı. Çalışmaların, alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefiyle devam edeceği bildirildi.

DOMANİÇ’TE ASPİR HASADI BAŞLADI: ÜRETİCİYE YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ