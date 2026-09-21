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Dujuan tayfunu geniş alanları etkiliyor: 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı

Dujuan tayfunu nedeniyle Ibaraki, Chiba, Tokyo başta olmak üzere 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı verildi; yüzlerce uçuş ve elektrik hizmetleri etkilendi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dujuan tayfunu geniş alanları etkiliyor: 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı

tayfunun yol açtığı hasar ve tahliye çağrıları:

Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya kıyılarına yönelen Dujuan tayfunu, İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgârlar getirdi. Yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulunarak toplam 1.908.645 kişiye tahliye uyarısı yaptı.

Tayfunun etkisi bazı bölgelerde sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açarken, yaklaşık 52.600 hanede geçici elektrik kesintisi görüldü. Ulaşım sistemleri de ciddi biçimde etkilendi; ülke genelinde en az 292 uçuş iptal edilirken kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

meteoroloji verileri ve kısa vadeli beklenti:

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Dujuan tayfununun yerel saatle 21.00 itibarıyla Chiba eyaletindeki Choshi şehrinin 120 kilometre güneydoğusunda, deniz üzerinde saatte 40 kilometre hızla kuzeydoğu yönünde ilerlediğini bildirdi. Kurum, şiddetli yağışlar ve rüzgârların yarına dek etkisini sürdüreceğini belirterek halkın tetikte olmasını istedi.

Yetkililer, riskli alanlarda yaşayanların yetkililerin yönlendirmelerine uyması ve ani sel ile toprak kaymalarına karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. Ulaşım aksamaları ve elektrik kesintileri nedeniyle temel hizmet ihtiyaçlarının da takip edildiği bildirildi.

Dujuan tayfununun kıyılarda yol açtığı hasar ve tahliye süreçleriyle ilgili gelişmeler, yetkililerin değerlendirmeleri doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor. Halkın güvenliği için alınan önlemler ve güncel bilgilendirmeler önem kazanıyor.

Japonya&#039;ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı...

Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılırken, en az 292 uçuş iptal edildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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