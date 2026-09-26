Durağan'da Gökırmak üzerinde yeni köprü hizmete girdi

Projenin kapsamı ve teknik detaylar:

Sinop'un Durağan ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü uhdesinde Gökırmak ve yan derelerinde yürütülen taşkın ve rüsubat kontrol çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan Hacıoğlan-Yeşilkent Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje kapsamında tarım arazilerini korumak amacıyla toplam 18 bin 776 metre istifli tahkimat uygulaması yapıldı ve bölge için planlanan 2 köprünün inşası tamamlandı.

Yerel ulaşım ve tarıma etkisi:

Yapılan çalışmalarla öncelikle kıyı erozyonu ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Köprünün hizmete girmesiyle Hacıoğlan, Yeşilkent ve Akçabük arasındaki ulaşımın kolaylaşması, tarımsal ürünlerin pazara taşınmasının ve günlük erişimin daha güvenli hale gelmesi bekleniyor. Projedeki istifli tahkimat uygulaması, özellikle taşkın sezonlarında suyun kontrolünü sağlamaya yönelik kalıcı bir önlem sunuyor.

Açılış töreni ve yetkililerin açıklamaları:

Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, eserin Durağan ve Sinop'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederek teşekkür etti. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise köprünün Hacıoğlan, Yeşilkent ve Akçabük köylerini birbirine bağladığını, ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek ilçeye ve hemşerilere hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle köprünün resmi açılışı gerçekleştirildi ve yapı bölge halkının hizmetine sunuldu.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE, DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UHDESİNDE GÖKIRMAK VE YAN DERELERİNDE YÜRÜTÜLEN TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN HACIOĞLAN-YEŞİLKENT KÖPRÜSÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.