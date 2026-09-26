Gaziantep'te çatı katından çıkan 8 valizle büyük uyuşturucu baskını

Gaziantep'te narkotik operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda çatı katında gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

bulunan maddelerin yerleşimi:

Aramalarda hassas burunlu dedektör köpekle destek sağlandı. Çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına saklanmış şekilde, 8 valiz içinde toplam 572 bin adet captagon uyuşturucu hap bulundu.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

GAZİANTEP'TE 8 VALİZ DOLUSU 572 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ