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Düzce'nin belediyesi b-7 sınıfına yükseldi, teşkilat kapasitesi genişliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Düzce Belediyesi, 2025 verileriyle B-6'dan B-7'ye yükselerek kadro kapasitesini genişletti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'nin belediyesi b-7 sınıfına yükseldi, teşkilat kapasitesi genişliyor

Düzce belediyesi b-7 sınıfına yükseldi

Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği kapsamındaki sınıflandırmaya göre 2025 yılı gelişmişlik verileri doğrultusunda B-6 sınıfından B-7 sınıfına yükseldi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe girdi.

yönetmelik ve süreç:

Resmi Gazete’de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Norm Kadro Kütüğünde Düzce Belediyesi’nin sınıfı resmen değiştirildi. Bu sınıflandırma, belediyelerin kadro derinliği ve teşkilat yapısını belirleyen resmi ölçütlere dayanıyor.

etkileri ve belediyenin değerlendirmesi:

Sınıf yükselmesiyle Düzce Belediyesi, daha geniş bir kadro ve teşkilat kapasitesine kavuşmuş olacak; bu da hizmet üretiminde ve organizasyonel yapıda ek esneklik ve kapasite anlamına geliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü konuyla ilgili, "Düzce sınıf atladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın ‘Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği’nde yer alan sınıflandırmaya göre Düzce; 2025 yılı gelişmişlik verileri kapsamında B-6 sınıfından B-7 sınıfına yükseldi. Çalışmalarımız meyvesini veriyor, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye, 2024 yılında da benzer bir yükselme süreci yaşamış; o dönemde B-5 kategorisinden B-6 kategorisine geçiş başvurusu kabul edilen 12 il arasında yer alan tek il olmuş ve bu değişiklikle birlikte kadro derinliği ile yıllık gelirini 100 milyon lira artırmıştı. Mevcut B-7 yükselişi, önceki adımda sağlanan kapasite kazanımlarını pekiştirecek nitelikte değerlendiriliyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN NORM KADRO İLKE VE...

DÜZCE BELEDİYESİ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN SINIFLANDIRMAYA GÖRE; 2025 YILI GELİŞMİŞLİK VERİLERİ KAPSAMINDA B-6 SINIFINDAN B-7 SINIFINA YÜKSELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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