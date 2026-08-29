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Düzce'nin sağlık kadrosu 98 yeni hekimle güçleniyor

130. Dönem DHY kurası kapsamında Sağlık Bakanlığı Düzce'ye 14 uzman ve 84 tabip olmak üzere toplam 98 yeni hekim kadrosu tahsis etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'nin sağlık kadrosu 98 yeni hekimle güçleniyor

yeni hekim kadroları açıklandı:

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye tahsis edilen yeni hekim kadrolarını duyurdu. 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında kentte 14 uzman hekim ve 84 tabip olmak üzere toplam 98 yeni kadro ayrıldı. Atamaların, Düzce'nin sağlık hizmeti altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğu bildirildi.

uzman hekim dağılımı:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne farklı branşlarda toplam 10 uzman hekim kadrosu verildi. Bu kadrolar arasında çocuk endokrinolojisi, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, gastroenteroloji, kardiyoloji, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları yer alıyor.

Akçakoca Devlet Hastanesi'ne 2 Acil Tıp Uzmanı, Kaynaşlı ile Yığılca İlçe Devlet Hastanelerine ise birer İç Hastalıkları Uzmanı kadrosu ayrıldı.

tabip kadrolarının dağılımı:

Toplam 84 tabip kadrosu merkez ve ilçelerdeki kurumlara dağıtıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 40, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi'ne 14, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'ne 6 tabip kadrosu tahsis edildi.

Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanelerine her birine 4 tabip, Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne 3, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ne 2'şer ve Çilimli Toplum Sağlığı Merkezi'ne 1 tabip kadrosu verildi.

milletvekilinin değerlendirmesi:

Öztürk, yeni kadroların Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek, takviyelerin kentte sunulan sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi. Yeni doktorların göreve başlamasıyla özellikle ilçe hastanelerindeki hekim açığının azalmasının ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşmasının beklendiğini belirtti.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZCE’YE TAHSİS EDİLEN YENİ...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZCE’YE TAHSİS EDİLEN YENİ HEKİM KADROLARINI DUYURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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