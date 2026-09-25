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EBYÜ'de akademik hedefler masaya yatırıldı

EBYÜ'de Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında toplanan akademik kurulda eğitim-öğretim ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

EBYÜ'de akademik hedefler masaya yatırıldı

EBYÜ 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik genel kurulu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitenin mevcut eğitim-öğretim faaliyetleri ile akademik çalışmalardaki güncel durum değerlendirildi ve yeni döneme yönelik planlamalar gündeme alındı.

toplantı ve katılımcılar:

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız katıldı. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar toplantıda yer aldı. Ayrıca akademik ve idari personel de görüşmelere katıldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Kurulda, üniversitenin eğitim-öğretim süreçlerinin mevcut performansı değerlendirildi; akademik çalışmaların kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar ve yeni dönem planlamaları ele alındı. Katılımcılar, akademik süreçlerin etkin ve verimli yürütülmesi ile kurumsal hedeflere ulaşılması doğrultusunda yapılacak çalışmaları tartıştı ve görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı, alınan değerlendirmeler ışığında önceliklerin belirlenmesi ve uygulama adımlarının planlanmasıyla sona erdi.

EBYÜ’DE 2026-2027 AKADEMİK YILI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

EBYÜ’DE 2026-2027 AKADEMİK YILI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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