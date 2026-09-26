Edirne'de gazilik mirası uğurlandı: Kıbrıs gazisi Aziz Özbek defnedildi

Edirne'de son görev için buluşma:

Edirne'de Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, 86 yaşında hayatını kaybetti. Özbek için kent merkezindeki Eski Cami'de öğle namazının ardından bir tören düzenlendi.

Törene askeri erkan, Özbek'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze, sevenlerin ve tören birliklerinin katılımıyla cami avlusuna getirildi.

Törenin ayrıntıları:

Türk bayrağına sarılı naaş, askeri erkan tarafından cami avlusuna getirilerek helallik alındı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merhum, tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aziz Özbek'in cenazesi daha sonra Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören boyunca katılımcılar, gazinin ailesine başsağlığı diledi ve saygı duruşunda bulundu.

EDİRNE'DE 86 YAŞINDAKİ KIBRIS GAZİSİ AZİZ ÖZBEK, ESKİ CAMİ’DE ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.