Edirne'de kaçış bariyerleri aşıp iki ayrı kazayla sonlandı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki aracın kaçış girişimi, yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen iki ayrı kazayla sona erdi. Olayda bazı şüpheliler yaya olarak kaçarken, diğer araçta bulunan kişiler gözaltına alındı.

ilk aracın çarpması ve kaçış:

Polisin dur uyarısına yanıt vermeyen araçlardan ilki, kent içinde seyir halindeyken bir ekmek fırınının duvarına çarptı. Araçtan çıkan şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda çalışma başlattı.

diğer araç ve gözaltılar:

İkinci araç bariyerlere çarpmasına rağmen kaçışını sürdürdü; polis takibi araç kent çıkışına kadar izledi. Burada araç kaza yaparak durdu ve araçta bulunan sürücü ile 7 Somali uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı. Kaza sırasında 2 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay anı ile kovalamaca ve kazaların görüntüleri çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor.

FIRINA ÇARPAN ARAÇ