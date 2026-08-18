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Ortaca Hal kavşağında üç aracın çarpışması trafik akışını etkiledi

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Hal kavşağında üç aracın çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi; olayda yaralanma yaşanmadı, trafik kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ortaca Hal kavşağında üç aracın çarpışması trafik akışını etkiledi

kaza yeri ve oluş biçimi:

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Hal kavşağı girişindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada üç araç birbirine çarptı. Yetkililer, kazanın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiğini bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu; olayda can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve trafik düzeni:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve çevredeki trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede güvenli hale getirilirken, çevredeki sürücülere alternatif veya kontrollü geçiş uygulandı.

Olayla ilgili ilk tespitler, kazada yaralanma olmadığını gösterirken, polis ekipleri kazanın nedenini belirlemeye yönelik inceleme başlattı. Yetkililer, değerlendirme tamamlanana kadar konuyla ilgili bilgilerin güncelleneceğini belirtti.

MİLAS’TAKİ KAZADA ÜÇ ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

MİLAS’TAKİ KAZADA ÜÇ ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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