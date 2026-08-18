Belek plajında izinsiz görüntü ve hakaret iddialarına resen soruşturma

olayın kısa özeti:

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bir halk plajında iki şahsın sahildeki vatandaşları cep telefonu kamerasıyla izinsiz kayda aldığı ve özellikle tesettürlü kadınlar hakkında aşağılayıcı, hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Paylaşım, çok sayıda kullanıcının kişilerin özel hayatının gizliliği ve kişilik haklarına ilişkin ihlalde bulunduğunu belirterek tepkisini çekti.

soruşturma ve hukuki süreç:

Görüntüler üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yer alan görüntüler ve kullanılan ifadeler kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçuna yönelik yürütüldüğü bildirildi.

şüphelilerin tespiti ve soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri görüntüleri çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan kişinin adının E.B. olduğu bilgisini tespit ederek yakalanmalarına yönelik çalışmaya başladı. Yapılan incelemede şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından gerçekleştirdikleri belirlendi. Soruşturma devam ederken yetkililer, izinsiz görüntüleme ve kişilik haklarına yönelik iddiaların aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNE BAĞLI BELEK’TE BİR HALK PLAJINDA TESETTÜRLÜ KADINLARI İZİNSİZ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLEYEREK HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANAN ŞAHISLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ. GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.