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Çatıdan kopan beton parçaları Efeler'de yayayı ve araçları etkiledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katından kopan beton parçaları kaldırımdaki bir kişinin koluna isabet etti; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıdan kopan beton parçaları Efeler'de yayayı ve araçları etkiledi

Olay yeri ve zarar görenler:

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı bir binanın çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton parçaları koptu. Kopan parçalar, o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin koluna isabet etti.

Çatıdan düşen beton parçaları ayrıca yol üzerinde park halinde bulunan 2 araca da zarar vererek maddi hasara neden oldu. Yaralı yaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve Efeler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yeni beton parçalarının düşme ihtimaline karşı çevre güvenliğini aldı, güvenlik şeridi çekti ve yolu kontrollü hale getirdi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki güvenlik önlemleri, gerekli değerlendirmeler tamamlanana kadar devam edecek.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDAN KOPAN BETON PARÇALARI, YOLDA YÜRÜYEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ÜÇ KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDAN KOPAN BETON PARÇALARI, YOLDA YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. KOLUNDAN YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILIRKEN, PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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