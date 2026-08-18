Erzurum'da apartman dairesindeki bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

Erzurum'da üst kat dairesinde meydana gelen olay

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bir apartman dairesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Ramazan Ş. (44) defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi; tartışmayı ayırmak isteyen M.T. (44) ise elinden yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın en üst katındaki dairede E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. İddialara göre E.T., Ramazan Ş.'yi defalarca bıçakladı; olay sırasında müdahale eden M.T. elinden yaralandı. Şüpheli E.T. olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

müdahale ve adli işlemler:

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde ağır yaralı olan Ramazan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.T. olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cenaze, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı E.T. (19)'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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