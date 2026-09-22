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Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Edirne'de etkili olan sağanak cadde ve sokakları etkiledi; sürücüler tedbirli ilerledi, vatandaşlar şemsiyelerine sarıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

sağanak kent merkezinde zaman zaman etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne genelinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde başlayan yağış, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı etkiledi; birçok yaya şemsiyeyle korunurken araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

trafikte gözlenen davranışlar:

Yağışla birlikte yolların ıslanması sürücüleri hızlarını azaltmaya itti. Gözlemlere göre trafikte genel olarak daha temkinli manevralar ve azaltılmış hızlar hakim oldu; bu durum bazı noktalarda akışın yavaşlamasına neden oldu.

vatandaşların tepkisi ve beklenen seyir:

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçakları altında beklemeyi veya şemsiyelerini kullanmayı tercih etti. Yetkililerin değerlendirmelerine göre yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor, bu nedenle halkın tedbirini sürdürmesi önem taşıyor.

EDİRNE’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

EDİRNE’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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