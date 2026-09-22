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Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor

Atakum Belediyesi, Çobanözü Mahallesi'nde 6 bin 200 metrekarelik alana trafik eğitim parkı kuruyor; 4 bin metrekare çocuk parkı ve sosyal eğitim alanları olacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor

Atakum'ta trafik eğitim parkı çalışmaları başladı

Atakum Belediyesi, Çobanözü Mahallesi'nde toplam 6 bin 200 metrekarelik alanda yeni bir trafik eğitim parkı inşasına başladı. Alanın 4 bin metrekarelik kısmında çocuklara özel trafik eğitim parkı oluşturulacak; geri kalan bölüm ise sosyal ve eğitim faaliyetlerine ayrılacak.

parkur ve eğitim donanımı:

Parkur, çocuk ölçeğine uyarlanmış olarak kavşaklar, dönel kavşak, yaya ve okul geçitleri, trafik ışıkları, trafik levhaları, tek ve çift yönlü yollar, hemzemin geçit, otobüs durağı ve üst geçit gibi unsurları içerecek. Çocuklar uzman eğitmenler ve trafik polisleri eşliğinde akülü araçlarla teori ve pratiği bir arada uygulama imkanı bulacak.

sosyal ve eğitim alanları:

Parkın dışında kalan bölümde yaklaşık 40 çocuğun eğitim alabileceği bir ders alanı ile tuvaletler, bebek bakım odası, mescit, kafeterya ve açık oturma alanları planlandı. Alanın, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük kullanımına da açık olması hedefleniyor.

belediye açıklaması:

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, projenin hızla tamamlanacağını belirterek “Çocuklarımız uzman eğitmenler ve trafik polisleri eşliğinde temel trafik kurallarını uygulamalı öğrenecek. Güvenli trafik ortamında akülü arabalarla doğru davranış biçimlerini uygulayacaklar. Trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitim parkını en kısa sürede çocuklarımızla buluşturacağız” dedi.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL’İN KISA SÜRE ÖNCE YAPIMINI BAŞLATTIĞI TRAFİK EĞİTİM...

SAMSUN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL’İN KISA SÜRE ÖNCE YAPIMINI BAŞLATTIĞI TRAFİK EĞİTİM PARKINDA MİNİKLER AKÜLÜ ARAÇLARLA DİREKSİYON BAŞINA GEÇECEK. PARKURDA MİNİKLERE TEMEL TRAFİK KURALLARI ÖĞRETİLECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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